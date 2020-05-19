Квесты и квизы вместо привычных танцев ночь напролет - так в этом году могут пройти выпускные в Москве. А привычные "последние звонки" заменят интернет-сюрпризы для учителей.

Окончательного решения, проводить ли общегородские праздники, пока нет. "Дата последнего звонка еще не определена, - отметила глава городского экспертно-консультативного совета родительской общественности Москвы Людмила Мясникова. - Также и неясна и программа". Однако, как удалось выяснить "РГ", многие старшеклассники уже готовятся отметить один из главных дней в своей жизни. Одни интересуются услугами дизайнеров: записывают теплые поздравления для одноклассников и любимых учителей. Другие намечают совместные игры или даже дачные дискотеки в онлайне. А родители 11-классников в это время уже ищут альтернативы, главная из которых - онлайн-игры и онлайновая же фотосессия.

Окончательного решения, проводить ли общегородские праздники для выпускников, пока нет

В связи с пандемией министерство просвещения рекомендовало регионам проводить выпускные в онлайн-формате, хотя окончательное решение - за властями субъектов. В Москве никаких официальных документов насчет выпускных нет, и родители готовятся устроить праздник хотя бы в онлайн-формате. "Многие согласились бы с таким вариантом, - рассказала "РГ" Людмила Мясникова. - Мы пока не знаем ничего насчет традиционного общего праздника. Безопасность сейчас прежде всего. Но и без праздника детей нельзя оставлять. В принципе я уже интересовалась: даже свадьбы в онлайне проводят, и получается интересно".

Многие компании из сферы развлечений быстро почувствовали интерес и предложили свои услуги. "Уверены, что у выпускников очень неплохо "зайдут" квесты с детективными историями, - поделилась с "РГ" основатель "Квест. Lab" Мария Валькова. - Постараемся все сделать так, чтобы атмосфера на наших дисплеях была соответствующей случаю". Ведущие будут давать загадки из дома. Но - никаких кастрюль и утюгов на заднем фоне! Только атмосфера тайны. Например, как-то раз такой квест в онлайне уже проводили для младших школьников, у которых тоже свои мини-выпускные есть. Так там ведущий примерил образ старика Дамблдора из "Гарри Поттера" на фоне замков Хогвартса. И естественно "Гриффиндор" (в смысле, четвертый "А") победил.

Эти и другие форматы квестов и квизов (что-то вроде брейнринга на заданную тему) предлагают десятки фирм по городу. Разработчики игр даже готовы включить в викторины эпизоды, которые изрядно повеселят народ. В каждом классе наверняка есть забавные инциденты, которые помнят годами. Например, как кто-то из диктанта по тексту районо скатал бумажный мячик. Или как штатный весельчак поэму про химичку писал. В зависимости от оригинальности квеста и его продолжительности стоимость онлайн-выпускных, не считая затрат на костюмы, платья и визаж, составляют от 200 до 500 рублей с человека. Ну а сопутствующее застолье в ZOOM или Skype в России все делали еще до того, как это стало мейнстримом.

Когда все это будет проводиться, точно никто не знает. Однозначно - после ЕГЭ, но его даты будут сдвинуты. В родительском совете Москвы подтверждают, что мамы и папы сейчас больше озабочены этим, чем организацией торжеств. А вот на родительских форумах в Сети дискуссии на тему онлайн-выпускных идут жаркие. Противники говорят: что за праздник без танцев и коллективной встречи рассвета? Сторонники же вспоминают свои выпускные: родители потратили тысяч по 5-10, а вспомнить-то из этого вечера и нечего. В этом, кстати, позиции критиков и апологетов веб-вечеринок сходятся: в любом случае праздник в условиях пандемии запомнится надолго.