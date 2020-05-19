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19.05.2020 11:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Москва ответила NYT на "1700 смертей"

Текст: Сергей Бабкин

В New York Times опубликован ответ правительства Москвы на недавнюю статью о смертности в российской столице. В своем письме глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун прокомментировал статистические данные, опубликованные газетой.

"В апреле 2020 года в Москве было зарегистрировано 11 846 смертей, - отмечает глава депздрава. - Это число увеличилось на 1841 по сравнению с апрелем 2019 года. Однако если сравнить с тем же месяцем 2018-го, рост составил лишь 985". При этом Хрипун отметил, что 639 смертей в апреле этого года связаны с коронавирусом.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Ранее NYT опубликовала статью "Тайну коронавируса объяснили - в Москве 1700 дополнительных смертей". В ней журналисты предположили, что именно COVID-19 стал причиной роста смертности в столице. В свою очередь Алексей Хрипун отметил, что повышение показателей связано со смертностью из-за фоновых заболеваний, которые обостряются в период распространения инфекции. Расследование ведется в каждом случае смерти, подчеркнул глава депздрава.

"Но даже если бы все дополнительные случаи смерти в Москве за апрель были связаны с коронавирусом, показатель смертности в Москве от COVID-19 был бы ниже, чем в Нью-Йорке и Лондоне", - отметин Хрипун.

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