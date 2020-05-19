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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Парк на пятом этаже

Москвичам предлагают разбивать сады и огороды на крышах своих многоэтажек
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 107(8161)
Быть или не быть в Москве зеленым крышам? Реально ли в нашем климате отдыхать в тени деревьев, выгуливать собаку и даже держать огород на кровле многоэтажки? Какие еще проблемы поможет решить простаивающая без дела крыша дома? Дискуссии об этом разгорелись с новой силой после выхода исследования КБ "Стрелка". Его авторы подсчитали, что только в центре Москвы на крышах можно разбить в сумме четыре новых парка Горького. В условиях карантина эта идея стала еще актуальнее.
На пустующей кровле можно высадить цветы и сделать отдельную зону для выгула собак. Фото: iStock На пустующей кровле можно высадить цветы и сделать отдельную зону для выгула собак. Фото: iStock
На пустующей кровле можно высадить цветы и сделать отдельную зону для выгула собак. Фото: iStock

Эй вы, там, наверху

Архитекторы не случайно взяли за основу центр Москвы - в некоторых районах зелени здесь критически мало. Например, в районе Арбат на человека приходится 1,86 кв. м зеленых насаждений при норме 16. В остальных округах этот показатель выше нормы, но в центре существенно меньше. Эта одна из причин, почему летом здесь часто особенно жарко - температура может быть на 10 градусов выше, чем в зеленом пригороде. "Кроме того, в ЦАО очень плотная застройка, много крыш и физически нет места для новых парков", - отмечают исследователи.

Фото: РИА Новости
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По их мнению, озеленение крыш поможет решить и еще одну проблему центральной части столицы - периодических затоплений улиц во время ливней. При обильных осадках ливневая канализация не справляется, поскольку вода с крыш идет прямиком в нее. А если на кровлях зацветут сады, они смогут задерживать влагу и использовать ее для собственного блага.

Архитекторы подсчитали: в центре 1566 га кровель, потенциально зелеными из них могут стать 468,2. Это и есть площадь размером с четыре парка имени Горького. Получается, что в сумме зелени в центре можно стать на треть больше, не заняв при этом ни клочка земли. На этом можно даже еще и заработать, если пустить на крыши предпринимателей для открытия кафе и других сервисов. "Озеленение кровель не только полезно для экологии, но и экономически выгодно, - объяснила "РГ" гендиректор архбюро Strelka СА Дарья Парамонова. - В условиях же карантина озелененные кровли приобретают особую актуальность - эти полуприватные пространства могут использоваться жильцами дома по очереди, что делает их безопасной территорией для отдыха на природе даже в ситуации пандемии".

Огород с видом на город

Впрочем, помимо крупных экологических и экономических плюсов у обжитых крыш есть и много утилитарных достоинств. В административных зданиях кровли можно превратить в зоны отдыха, поставив там садовую мебель, столы для настольного тенниса, цветы в кадках и высадив небольшой газон. Нагрузка на крышу будет небольшая, а удобств - масса. Все это применимо и к обычным жилым домам - на крыше можно разместить спортплощадку, зону для выгула собак, ту же садовую мебель и даже разбить настоящий огород.

Причем холодный климат не помеха, уверяет Парамонова. "Озеленение кровель успешно применяется по всему миру, в том числе и в городах с довольно холодным климатом: Квебеке, Копенгагене, Стокгольме, - перечисляет она. - Формально собственники квартир в Москве могут запустить процесс озеленения крыш уже сейчас - необходимо лишь обратиться в Росреестр с запросом об изменении статуса крыши".

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Однако, как показывает практика, собрать согласие всех собственников и пройти по всем дальнейшим этапам часто оказывается довольно сложно. Помимо того, что изменение статуса крыши нужно согласовать с соседями и контролирующими органами, придется еще скинуться с жильцами на все работы - эксплуатируемую кровлю нужно спроектировать, построить и обслуживать, что потребует многих сотен тысяч рублей. Впрочем, есть и довольно бюджетные решения.

- Можно использовать контейнерное озеленение - горшки с растениями и деревянные ящики. В них легко выращивать как декоративные растения, так и овощи с зеленью, - приводят пример исследователи. - В качестве мебели можно использовать палеты, нестационарные стулья и столы. Для покрытия хорошо подойдут отсев, деревянный настил или террасная доска.

Другими словами, крышу можно превратить в общественную дачу, где каждый из соседей сможет приложить немного усилий и получить зеленый островок не за 30 км от МКАД, а в паре лестничных пролетов от квартиры. Впрочем, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в разговоре с "РГ" признал, что реализованные примеры зеленых крыш в городе пока скорее исключение, чем правило. Мешают этому и позиция застройщиков, которые не спешат озеленять кровли, и психология людей, которые не разбивают сады даже там, где это возможно. "Но ситуация может измениться после самоизоляции - думаю, многие захотели бы иметь безопасное в эпидемиологическом смысле место на открытом воздухе", - считает Кузнецов.

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Конкретно

С чего начать?

Как действовать, чтобы сделать зеленой крышу своего дома:

Убедиться, что кровля плоская и выдержит допнагрузку. Если дому более 50 лет, лучше провести экспертизу ее состояния.

Перенести крышу в разряд эксплуатируемой. Для этого получить согласие всех собственников и направить запрос в Росреестр об изменении статуса крыши.

Обсудить с соседями, что именно вы хотите делать с крышей и сколько готовы вложить в это общее дело. Важно выбрать подходящий тип зеленой кровли, а также продумать наполнение пространства и доступ к нему. Единственный собственник здания может решить все это самостоятельно.

Подписать протокол собрания жильцов и передать его в институт жилищного проектирования (например, МГНП или МНИИТЭП), где подготовят проект и утвердят в необходимых инстанциях.

Убедиться, что проект соответствует техническим и экологическим требованиям СП 17.13 330.2017 "Кровли".

Провести тендер и выбрать подрядчика.

Занести озелененную крышу на баланс дома и решить, как будет организовано ее обслуживание.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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