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19.05.2020 18:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На тульском посту проверки пропусков произошла стрельба

Текст: Елена Шулепова (Тула)

На посту проверки пропусков на границе Московской и Тульской областей произошел инцидент со стрельбой. Полиция проводит проверку случившегося, сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по региону.

Конфликт случился 15 мая около 23 часов на трассе М-2. Водителя, открывшего стрельбу из сигнального пистолета около пункта проверки электронных пропусков, задержали бойцы СОБР регионального управления Росгвардии.

Фото: youtube.com
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По информации пресс-службы ведомства, сотрудники СОБР заметили "обочечника", пытавшегося объехать пробку, образовавшуюся перед постом. Водитель грузовика, недовольный столь некорректным поведением на дороге, перегородил обочину своей машиной.

В ходе словесной перепалки водитель легкового автомобиля достал светошумовой пистолет и выстрелил в воздух. В полиции предполагают, что стрелявший не имел умысла причинения вреда здоровью. Стрелявшего задержали. Помимо пистолета, у него обнаружили также нож с фиксированным клинком, пневматический пистолет иностранного производства, аэрозольное светошумовое устройство типа "Пионер" для производства светошумовых выстрелов и метания раздражающей жидкости.

На место ЧП сразу же прибыла следственно-оперативная группа полиции. Личность задержанного установлена. Это 57-летний туляк, ранее судимый. Начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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