Найдены "черные ящики" на месте жесткой посадки Ми-8 в Подмосковье

"Черные ящики" военного вертолета Ми-8 найдены на месте жесткой посадки недалеко от Клина, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Удалось обнаружить оба самописца. Один из них фиксировал переговоры экипажа, второй - технические параметры полета. Оба прибора в удовлетворительном состоянии.

Ранее "РГ" сообщала, что вертолет, принадлежащий ВКС России, совершил жесткую посадку в безлюдном месте. Машина после удара о землю полностью разрушилась. Все трое членов экипажа, выполнявшего учебно-тренировочный полет, погибли.