Названа причина взрыва в Обнинском медцентре

Взрыв в Обнинском медцентре радиологии, в результате которого пострадал ученый, произошел в лаборатории по производству субстанций лекарственных препаратов, сообщили в прокуратуре Калужской области.

ЧП произошло около 14 часов. По данным регионального СУ СКР, аппаратчик фармпредприятия промывал реактор органического синтеза. В ходе этих работ взорвалась пожароопасная смесь. Сотрудник с серьезными ожогами госпитализирован. Как уточнили в областной прокуратуре, лаборатория по производству субстанций лекарственных препаратов относится к ЗАО "Химико-фармацевтическая компания".

Пострадавший доставлен в реанимацию, его состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщили в администрации наукограда. К ликвидации последствий ЧП привлекались 16 человек и 5 единиц техники.

Следственными органами СКР проводится проверка случившегося. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, опрашивают сотрудников предприятия, изымают документы, относящиеся к производственному процессу, устанавливают сотрудников организации, ответственных за соблюдение правил охраны труда, проводят иные следственные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.