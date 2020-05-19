Онлайн-акция "Ночь в музее" собрала около 850 тысяч человек

В этом году акция "Ночь в музее" впервые прошла в столице в онлайн-формате. Свои мероприятия подготовили более 50 культурных площадок города.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, зрителями акции стали около 850 тысяч человек. Причем новый формат помог расширить аудиторию: в 2019 году "Ночь в музее" посетили 529 тысяч человек.

Самой популярной площадкой акции в этом году стал Мемориальный музей космонавтики. К одному из его онлайн-мероприятий - "60-ые: наш космический квартирник" - присоединились 114 тысяч человек. В онлайн-баттле "Космос vs фантастика" поучаствовали 108 тысяч пользователей.

"Ночь в музее" - ежегодная акция, приуроченная к Международному дню музеев. В этом году она прошла в 14-й раз.