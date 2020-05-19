Почему чемпион мира по прыжкам в воду устроился грузчиком на стройку

В воду Артем прыгает с четырех лет. Он вырос в спортивной семье: дед тренировал футбольную сборную СССР, мать была наставницей у гимнастов. Сына она отдала в безопасный, по ее мнению, бассейн. Семилетним пацаном Сильченко освоил 10-метровую вышку. Допрыгавшись до золотой медали и сборной России, он оставил классический спорт - хотелось чего-то большего. Клифф-дайвингу Артем выучился в Китае.
- Прыжок длится несколько секунд, но готовишься к нему годами. Постоянно прокручиваешь в голове, представляешь в малейших деталях. Потому что в полете шанса исправить ошибку уже не будет. Вода очень жесткая, недооценивать ее нельзя. Мельчайшая ошибка может в любое мгновение поменять твое будущее, - говорит спортсмен. - В воду прыгун входит на скорости 80-100 километров в час - прямой как струна, без брызг - и тут же изгибается, по большой дуге уходя от столкновения с дном.
Стандартная высота клифф-дайвинга - 27 метров, девятиэтажный дом. Однажды в Китае Сильченко довелось прыгать с 34 метров - уровень воды в озере под скалой внезапно понизился. Если обычным зрителям достаточно того, что человек прыгает с девятиэтажки и остается жив, то на чемпионатах оценивается все: отход от помоста, сам полет - в него нужно вставить максимальное количество сложных и зрелищных элементов - и, наконец, самое главное - вход в воду. От этого зависит не только жизнь прыгуна, но и его место в турнирной таблице.
После учебы в Китае Артем выступал на круизных лайнерах. Три шоу в день по восемь-девять прыжков в каждом. Там познакомился с будущей женой Полиной - она синхронная пловчиха. Вернулись в Воронеж, родился сын, а за ним дочь. После побед на чемпионатах мира долларовые гонорары Артема за выступления стали измеряться четырехзначными суммами. Но коронавирус оставил не у дел многих, в том числе спортсменов. Теперь он получает 1300 рублей за дневную смену и вполне этим доволен.
- Это нормальное мужское занятие - кормить семью. Работу нашел через друзей, она не постоянная - вызывают, когда есть необходимость. Например, доставить мешки с цементом на четвертый этаж. Прекрасная физическая нагрузка, я еще никогда не был в такой хорошей форме!
Метод Железного Самсона
После упражнений со стройматериалами Артем Сильченко занимается дома по методике Александра Засса. Железный Самсон, как прозвали Засса поклонники, разработал комплекс упражнений для развития мышц и сухожилий. Вот несколько приемов из него - они помогут сохранить хорошую физическую форму на самоизоляции.
Для тренировки понадобится прочный ремень. Берем концы в руки, левую оставляем прямой, правую сгибаем, пытаясь растянуть ремень. Повторяем для левой руки.
Прямые руки держат ремень над головой - на ширине плеч или немного шире. Растягиваем ремень в стороны, напрягая руки, грудь, верхнюю часть спины.
Сгибаем руки перед грудью. Удерживая ремень, тянем его правой рукой к левому локтю, а левой - к правому.
Растягиваем ремень за спиной поднятыми на уровень плеч руками, работают трицепсы.
На выдохе обмотайте ремнем грудь и закрепите его. На вдохе напрягайте грудь и спину, растягивая ремень.
А я - в магазин
Действующий чемпион "Ролан Гаррос" в парном разряде немец Кевин Кравиц на время коронапаузы устроился подсобным рабочим в супермаркет. "Выкладываю товар, сортирую и упаковываю пустые коробки. Недавно стоял на входе и опрыскивал тележки дезинфицирующим средством. Тружусь уже несколько недель, заработал 450 евро", - похвастался теннисист.