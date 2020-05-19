Почему чемпион мира по прыжкам в воду устроился грузчиком на стройку

Оставшись из-за пандемии без соревнований, двукратный чемпион мира по прыжкам в воду с большой высоты (клифф-дайвингу) 36-летний Артем Сильченко устроился грузчиком на воронежскую стройку. "Семью-то кормить надо", - говорит он. И считает, что таскать мешки с цементом на четвертый этаж - отличная тренировка. Хотя по бассейну, конечно, скучает.

Артем Сильченко: Прыжок длится несколько секунд, но готовишься к нему годами. Фото: Getty Images

В воду Артем прыгает с четырех лет. Он вырос в спортивной семье: дед тренировал футбольную сборную СССР, мать была наставницей у гимнастов. Сына она отдала в безопасный, по ее мнению, бассейн. Семилетним пацаном Сильченко освоил 10-метровую вышку. Допрыгавшись до золотой медали и сборной России, он оставил классический спорт - хотелось чего-то большего. Клифф-дайвингу Артем выучился в Китае.

- Прыжок длится несколько секунд, но готовишься к нему годами. Постоянно прокручиваешь в голове, представляешь в малейших деталях. Потому что в полете шанса исправить ошибку уже не будет. Вода очень жесткая, недооценивать ее нельзя. Мельчайшая ошибка может в любое мгновение поменять твое будущее, - говорит спортсмен. - В воду прыгун входит на скорости 80-100 километров в час - прямой как струна, без брызг - и тут же изгибается, по большой дуге уходя от столкновения с дном.

Стандартная высота клифф-дайвинга - 27 метров, девятиэтажный дом. Однажды в Китае Сильченко довелось прыгать с 34 метров - уровень воды в озере под скалой внезапно понизился. Если обычным зрителям достаточно того, что человек прыгает с девятиэтажки и остается жив, то на чемпионатах оценивается все: отход от помоста, сам полет - в него нужно вставить максимальное количество сложных и зрелищных элементов - и, наконец, самое главное - вход в воду. От этого зависит не только жизнь прыгуна, но и его место в турнирной таблице.

100 километров в час - на такой скорости тело прыгуна врезается в воду

После учебы в Китае Артем выступал на круизных лайнерах. Три шоу в день по восемь-девять прыжков в каждом. Там познакомился с будущей женой Полиной - она синхронная пловчиха. Вернулись в Воронеж, родился сын, а за ним дочь. После побед на чемпионатах мира долларовые гонорары Артема за выступления стали измеряться четырехзначными суммами. Но коронавирус оставил не у дел многих, в том числе спортсменов. Теперь он получает 1300 рублей за дневную смену и вполне этим доволен.

- Это нормальное мужское занятие - кормить семью. Работу нашел через друзей, она не постоянная - вызывают, когда есть необходимость. Например, доставить мешки с цементом на четвертый этаж. Прекрасная физическая нагрузка, я еще никогда не был в такой хорошей форме!

Тренировка

Метод Железного Самсона

После упражнений со стройматериалами Артем Сильченко занимается дома по методике Александра Засса. Железный Самсон, как прозвали Засса поклонники, разработал комплекс упражнений для развития мышц и сухожилий. Вот несколько приемов из него - они помогут сохранить хорошую физическую форму на самоизоляции.

Под лошадь можно попасть, как Остап Бендер, а можно - как Александр Засс. Фото: РИА Новости

Для тренировки понадобится прочный ремень. Берем концы в руки, левую оставляем прямой, правую сгибаем, пытаясь растянуть ремень. Повторяем для левой руки.

Прямые руки держат ремень над головой - на ширине плеч или немного шире. Растягиваем ремень в стороны, напрягая руки, грудь, верхнюю часть спины.

Сгибаем руки перед грудью. Удерживая ремень, тянем его правой рукой к левому локтю, а левой - к правому.

Растягиваем ремень за спиной поднятыми на уровень плеч руками, работают трицепсы.

На выдохе обмотайте ремнем грудь и закрепите его. На вдохе напрягайте грудь и спину, растягивая ремень.

Тем временем

А я - в магазин

Действующий чемпион "Ролан Гаррос" в парном разряде немец Кевин Кравиц на время коронапаузы устроился подсобным рабочим в супермаркет. "Выкладываю товар, сортирую и упаковываю пустые коробки. Недавно стоял на входе и опрыскивал тележки дезинфицирующим средством. Тружусь уже несколько недель, заработал 450 евро", - похвастался теннисист.