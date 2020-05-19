Почти 850 тысяч человек посетили виртуальную "Ночь в музее-2020"

Виртуальное пространство позволило расширить аудиторию "Ночи в музее", ее участниками стали не только москвичи, но и жители других регионов и даже стран. Всего за сутки онлайн-мероприятия посетило 849 983 человека. Подсчеты провел департамент культуры столицы.

Как напомнили в пресс-службе департамента, с 16 на 17 мая более 50 московских музеев и галерей приняли участие в общегородской культурно-образовательной акции "Ночь в музее-2020". Впервые в истории акция проводилась онлайн, в связи с режимом самоизоляции. Общее число зрителей превысило 849 тысяч человек. Для сравнения в 2019 году в акции приняли участие 529 329 человек. Такой рост, считают в департаменте, связан с расширением аудитории. Ведь посмотреть онлайн мероприятия и выставки смогли не только москвичи и гости города, но и жители других регионов и даже стран.

- Во время акции "Ночь музеев-2020" в виртуальном каталоге онлайн-платформы "Музейная Москва" было доступно 397 виртуальных выставок и 47 000 экспонатов, - рассказывает министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Александр Кибовский. - К такому формату мы оказались готовы благодаря тому, что для московских музеев работа в дистанционном режиме не является чем-то особенным - это уже повседневная практика мирового уровня.

Самым популярным музеем акции стал Мемориальный музей космонавтики. Одно из его онлайн-мероприятий - "60-ые: наш космический квартирник" - посетили 114 186 человек, а в онлайн-баттле "Космос vs фантастика" приняли участие 108 332 пользователя.