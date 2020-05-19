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19.05.2020 17:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Костромой СК проверит жалобы на недоплату врачам

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
В Костромской области началась проверка после видеообращения медиков, рассказавших о невыплате надбавок за работу с COVID-пациентами.
Врачи скорой медицинской помощи города Нерехта Костромской области. Фото: СУ СКР по Костромской области Врачи скорой медицинской помощи города Нерехта Костромской области. Фото: СУ СКР по Костромской области
Врачи скорой медицинской помощи города Нерехта Костромской области. Фото: СУ СКР по Костромской области

Как сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ, ведомство инициировало доследственную проверку по факту публикации в Сети видеоролика о невыплате надбавок фельдшерам, выезжавших на вызовы к больным коронавирусной инфекцией. В видеообращении к президенту работники скорой медицинской помощи из города Нерехты Костромской области пожаловались, что федеральных стимулирующих надбавок за работу в условиях распространения COVID-19 им не выплатили.

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- В настоящее время по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области проводится доследственная проверка, доводы медицинских работников будут проверены самым тщательным образом, - сообщили в СК.

В начале апреля медикам пообещали выплатить надбавки за работу в условиях распространения коронавируса: по 80 тысяч врачам, по 50 тысяч среднему медперсоналу и по 25 тысяч - младшему. Однако когда дело дошло до выплат, то у многих они оказались значительно меньше обещанных, поскольку доплаты медикам начислили не за факт работы в условиях пандемии, а высчитали каждому исходя из количества дней, проведенных в контакте с COVID-положительными пациентами, диагноз которых подтвержден.

В администрации региона первоначально сообщили, что на выплаты 650 медикам в марте и апреле направят около восьми миллионов рублей "в зависимости от фактически отработанного каждым работником времени". В итоге некоторые медики получили в 10-25 раз меньше тех сумм, которые они ожидали. Так, доплату водителю "скорой" установили в размере 1700 рублей, терапевту - около 1000 рублей, фельдшерам "скорой" - от 2,5 до 25 тысяч. Врачи возразили, что считают такую практику несправедливой и начали жаловаться. После этого власти уточнили, что начисление стимулирующих надбавок медикам пересчитают до обещанной фиксированной суммы.

СК будет возбуждать дела по невыплатам надбавок медикам

- В соответствии с постановлением Правительства № 484 врачи стационаров больниц Костромской области получат доплату до 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал - до 50 тысяч рублей, младший медицинский персонал - до 25 тысяч рублей. Работники "скорой помощи" - врачи до 50 тысяч рублей, средний медицинский персонал и водители - до 25 тысяч рублей, - пояснили в обладминистрации.

Всего президентские доплаты в регионе получат 329 человек, в общей сложности им пообещали доплатить 19,5 миллиона рублей.

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