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19.05.2020 15:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Костромой возбудили дело на организатора COVID-вечеринки

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Следствие в Костромской области возбудило уголовное дело в отношении местного жителя, устроившего "коронавирусную вечеринку" на самоизоляции, во время которой мужчина заразил пятерых.

Фото: iStock
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По версии следствия, в апреле этого года зараженный новой коронавирусной инфекцией житель Буйского района Костромской области вернулся с рабочей вахты из Подмосковья.

Вернувшись на родину, он зарегистрировался в экстренных службах по номеру "112", где его уведомили, что он обязан соблюдать самоизоляцию в течение двух недель.

- Несмотря на обязанность соблюдать ограничительные меры и правила самоизоляции, в том числе не контактировать с третьими лицами, мужчина пригласил к себе пятерых друзей, с которыми распивал спиртное. В дальнейшем у всех гостей было диагностировано наличие короновирусной инфекции (2019-n CoV), - сообщили в облпрокуратуре.

В отношении организатора "коронавирусного застолья" следователи возбудили уголовное дело по части. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

Сейчас по делу проводится предварительное расследование, которое находится на контроле в областной прокуратуре. Если вину подозреваемого докажут в суде, ему грозит до двух лет заключения.

По данным оперативного штаба, сейчас на территории региона зафиксировано 500 случаев заражения COVID-19, из них 13 человек заболели за последние сутки. В стационарах лечатся 47 больных, из них семеро подключены к аппаратам ИВЛ. За время эпидемии в регионе семь пациентов скончались, 220 выздоровели.

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