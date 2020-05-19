Продажи масок и перчаток в метро снизились на 60 процентов

В столичной подземке фиксируют снижение спроса на медицинские маски и перчатки. Об этом сообщали в пресс-службе московского метрополитена.

- Продажи масок и перчаток в метрополитене снизились более чем на 60% в сравнении с первыми днями обязательного ношения средств защиты, - рассказали в пресс-службе. - Это связано с увеличением числа пассажиров, заранее готовящихся и приобретающих маски с перчатками до входа в метро. При этом количество точек продаж продолжает планомерно увеличиваться, например, за счет расширения ассортимента вендинговых автоматов.

Так, 12 мая суммарно было продано около 66 тысяч средств защиты, 15 мая - около 33 тысяч, а 18 мая - уже около 25 тысяч, что на 62% меньше, чем 12 мая.

- Такая статистика говорит о сознательности горожан, которые соблюдают предписанные меры профилактики и приходят в метро уже в маске и перчатках, - прокомментировала главный врач, начальник Медицинской службы Московского метрополитена Вера Жельвис. - Хочу еще раз отметить важность их одновременного ношения. Это позволяет усилить эффективность мер, принимаемых в городском транспорте для профилактики коронавируса.

Напомним, что в метрополитене купить маски и перчатки можно на каждой станции в кассах. Медицинскую маску можно приобрести за 30 рублей, перчатки - за 20 рублей, а набор из маски и перчаток - за 50 рублей.

За нарушение режима установлен штраф. Наличие масок и перчаток у пассажиров проверяют в три этапа. Сначала пассажиров проверяют контролеры ГКУ "Организатор перевозок", после чего осуществляется проверка посредством видеонаблюдения. Также соблюдение правил обеспечивают сотрудники полиции, которые в постоянном режиме проводят рейды на станциях и в переходах.