Работу возобновили почти все предприятия столицы

Из 720 крупных и средних промышленных предприятий Москвы с 12 мая к прежней жизни вернулись 711. Такую цифру назвал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в дни ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, продолжали работать 350 предприятий. "Они снабжали город продуктами, лекарствами, стройматериалами для больниц и другими необходимыми товарами, - пояснил Ефимов. - С 12 мая поэтапно еще 361 предприятие восстановило свою работу". Нефтяную отрасль и фармацевтику чиновник отнес к наименее пострадавшим. Серьезный удар COVID-19 нанес пищевой и текстильной промышленности, производству электронного оборудования и автомастерским, В самой сложной ситуации же оказались производители мебели, бумаги и резиновых изделий.

Ежедневно на предприятия и заводы сегодня выходят 381 тысяча работников промышленности. "При этом без острой необходимости люди на рабочие места не привлекаются, - рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. - В удаленном режиме работают 31 тысяча сотрудников, а еще 16 тысяч - в отпусках".

Тем временем

Большинство москвичей днем 19 мая покинули свои дома. Об этом говорит индекс самоизоляции. По данным "Яндекса", в 15.00 он равнялся двум баллам. Это означает, что уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей.