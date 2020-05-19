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19.05.2020 18:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин: Москва избежала самого страшного сценария эпидемии коронавируса

Текст: Ирина Рыбникова
Власти Москвы прогнозировали такой виток распространения коронавируса, с которым городская система здравоохранения могла бы не справиться. Но прогноз, к счастью, не оправдался, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Три недели назад мы вообще прогнозировали, что в середине мая у нас будет такой пик заболеваемости и госпитализаций тяжелобольных, что наша система просто не справится", - рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Он признался, что осознание такого прогноза было для столичных властей огромным стрессом, и подчеркнул, что прогноз не сбылся благодаря, в том числе, и самим москвичам, ответственно подошедшим к соблюдению режима самоизоляции.

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