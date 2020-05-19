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19.05.2020 18:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин назвал условия выхода из ограничений по коронавирусу

Текст: Сергей Бабкин
Следующие этапы выхода из ограничений в Москве, в том числе разрешения на занятия спортом и прогулки, возможны только в тот момент, когда начнет снижаться смертность от COVID-19. Об этом в программе "60 минут" на "России 1" заявил мэр Сергей Собянин.

"Мы можем переходить к следующему этапу, только когда мы увидим снижение новых случаев коронавируса, - подчеркнул глава города. - Когда количество новых заражений каждый день будет измеряться не тысячами, а хотя бы сотнями или десятками".

Собянин отметил: очень важно осознать угрозу пандемии, особенно в отношении пожилых людей.

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Собянин рассказал, когда в Москве откроются МФЦ

Текст: Сергей Жуков

В Москве с 25 мая возобновят работу центры госуслуг "Мои документы". Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил мэр города Сергей Собянин.

Фото: Александр Корольков/РГ
Собянин назвал условия выхода из ограничений по коронавирусу

"С понедельника откроем многофункциональные центры, потому что огромное число людей не получают услуги", - сказал он в интервью каналу.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом центры госуслуг в столице временно не принимают посетителей с 30 марта.

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