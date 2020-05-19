Собянин назвал условия выхода из ограничений по коронавирусу

Следующие этапы выхода из ограничений в Москве, в том числе разрешения на занятия спортом и прогулки, возможны только в тот момент, когда начнет снижаться смертность от COVID-19. Об этом в программе "60 минут" на "России 1" заявил мэр Сергей Собянин.

"Мы можем переходить к следующему этапу, только когда мы увидим снижение новых случаев коронавируса, - подчеркнул глава города. - Когда количество новых заражений каждый день будет измеряться не тысячами, а хотя бы сотнями или десятками".

Собянин отметил: очень важно осознать угрозу пандемии, особенно в отношении пожилых людей.