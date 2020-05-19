Собянин пожелал врачам не терять оптимизма

В условиях пандемии приходится работать практически по выходным. "В моих снах - коронавирус", - признался в эфире программы "60 минут" на "России 1" мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города напомнил, что столичным жителям предстоит еще долго жить в сложных условиях. "Врачам я желаю, чтобы они не теряли оптимизма, - сказал Собянин. - Москвичи верят, что наши медики придут нам на помощь в сложный момент".

Ранее мэр в той же программе сообщил, что следующим этапом выхода из ограничений будет открытие МФЦ. Разрешение прогулок и открытие салонов красоты, сказал Собянин, возможно только после того, как значительно снизится количество новых случаев COVID-19 и смертность от него.