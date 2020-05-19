В СМИ и соцсетях идут дискуссии на тему, насколько оправдан в пору пандемии в столице запуск мобильного приложения "Социальный мониторинг". Напомню, устанавливается новое мобильное приложение на смартфоны тем, кто переносит коронавирус легко и потому может не ложиться в больницу, а лечиться под наблюдением врачей дома.

Единственное условие, которое ставится такому пациенту и его домашним: строго соблюдать режим изоляции. Все они дают на это письменное согласие, как и на использование их персональных данных. Требование вполне понятное - эксперты утверждают, что короновирусная инфекция в три с лишним раза заразнее чем грипп. В Москве же и без того выявлено около 150 тысяч инфицированных. И каждый день добавляются новые случаи заражения. Тех, кто получил инфекцию и находится не в палате реанимации с включенным аппаратом искусственной вентиляции легких, а в привычных и вполне комфортных условиях, можно считать счастливчиками. Есть польза от лечения на дому и городу : в столице уже работают 67 стационаров на прием пациентов с COVID- 19, плюс открываются один за одним временные госпитали. Если же заполнить имеющиеся койки легкими больными, то рано или поздно городское здравоохранение просто захлебнется и не будет успевать помогать даже тяжелым больным. Чтобы не допустить такой ситуации, и был запущен "Социальный мониторинг", цель которого - контролировать, как москвичи, которые проходят лечение на дому, соблюдают карантин.

Как рассказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, сейчас этим приложением пользуются порядка 10 тысяч горожан. Впрочем, цифра эта по его словам периодически меняется - одни москвичи выздоравливают, другие, к примеру, москвичи с ОРВИ, добавляются - их врачи берут под наблюдение, чтобы не пропустить новых случаев коронавируса. "Те, кто хочет, могут установить приложение на свой смартфон, если же его нет или человек просто не хочет грузить свою технику, получают оборудование на время болезни от города. Так или иначе, с этого момента любой выход из места самоизоляции этих людей становится известен: в приложении забито фото пациента и с помощью видеокамер его геолокацию система вычислит в любой момент. Желающих же выйти из дома- прогуляться- прокатиться, не смотря на то, какую угрозу заражения окружающих это несет, оказалось немало. Более того, как выяснилось, ежедневно в столице аннулируется около 3 тыс. цифровых пропусков, которые пытаются получить горожане с COVID-19 и ОРВИ. Легко представить, какой заразой это могло бы обернуться для москвичей, если бы эти люди пришли в свои коллективы. И это при том, что всем известно наказание за нарушение режима самоизоляции, установленное Мосгордумой: штраф - 4 тысяч рублей за первый случай, 5 тысяч - за повторный.

Увы! И новая технология, которой месяц от рода, не безгрешна. Например, пришел штраф инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой. И тоже за решение режима самоизоляции. Между тем, женщина уже год как прикована к постели. Штраф это аннулировали. "И не только Карабулатовой, - рассказал "РГ" министр правительства Москвы начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков. - Отменены штрафы и всем москвичам, которые пожаловались, что своевременно не ответили на пуш- уведомление "Социального мониторинга" только потому, что пришло оно ночью и люди просто спали. Изменена настройка приложения в целом - проверка местоположения пациента по ночам больше не ведется - по регламенту, который действует с 29 апреля, сообщение теперь поступают только с 9.00 до 22.00". Что еще важно? Работа по совершенствованию приложения продолжается, подчеркнул Данчиков: "Мы открыты для предложений москвичей, внимательно прислушиваемся ко всем их пожеланиям и готовы к изменениям".

Между тем

Этот гаджет на ноге будет круглосуточно следить за теми, кто попался на преступлении, будучи в подпитии. Максимальный срок завязки - 120 дней. Фото: scramca.com

В Англии и Уэльсе правонарушителям, которые совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения, но получили условный приговор, запретят пить в течение нескольких недель или даже месяцев. Максимальный срок "завязки" - 120 дней. Примечательно, что круглосуточно следить за исполнением запрета будут с помощью приборов, закрепленных на лодыжке провинившегося. По его поту электронные "кандалы трезвости" будут каждые полчаса определять, выпивал он или нет. При этом девайсы, как утверждают создатели, умеют отличать алкоголь от антисептиков, с помощью которых осужденные могут попытаться скрыть факт употребления спиртного. Среагирует аппарат и в том случае, если между ним и кожей засунут подкладку. Всю информацию приборы направят правоохранителям, и малейшая провинность может обернуться повторной повесткой в суд, где условное осуждение могут поменять на более суровое наказание. "Электронные ярлыки", как их принято называть в Альбионе, применяют в Англии и Уэльсе не первый год, и в основном - для круглосуточного контроля за местоположением условно осужденных. К примеру, в 2005 году британский футболист Джермейн Пеннант был вынужден выйти на поле с аналогичным прибором на лодыжке, потому что за несколько дней до этого его досрочно ­выпустили из тюрьмы. При этом правила использования "кандалов"по-настоящему драконовские. Провинившемуся человеку грозит арест и даже тюрьма не только за попытку обмануть аппарат, но и в случае разрядки его аккумулятора.

Подготовила Диана Ковалева