Сотрудники Нововоронежской АЭС отправили послание в 2045 год

Новости

В Ростовской области силовиками задержан глава администрации Азова 15:07
ЗАЗ-1106: почему отказались от выпуска авто, который опережал свое время 15:00
Японские ученые: Цитрусовые спасают от старческого слабоумия 14:58
Видео: Эксперимент помог раскрыть тайну марсианской лавы 14:54
"Единая Россия" скорректирует свою предвыборную программу из-за коронавируса 14:51
Актер из "Сумерек" Тайри Бойс с подругой найдены мертвыми в Лас-Вегасе 14:49
В испанской провинции 25 тысячам врачей выдадут туристические ваучеры 14:45
Володин поручил разобраться с ростом цен на аренду помещений 14:45
В Марий Эл скончался восьмой пациент с коронавирусом 14:42
Медведев раскритиковал работу служб занятости в условиях коронавируса 14:33
Житель Новороссийска разгромил подъезд многоквартирного дома 14:32
В Волгоградской области выявили вспышку COVID-19 в психинтернате 14:29
Летчики Балтфлота начали испытания на новейшем корвете "Гремящий" 14:28
В Москве за два дня отменили более 660 штрафов водителям 14:24
Вратарь ФК "Динамо" Сангаре опроверг информацию о заражении COVID-19 14:23
Комитет СФ поддержал продление эксперимента по электронному голосованию 14:22
Врачи рассказали, как в Осетии выздоровел младенец с COVID-19 14:22
В Калининграде заработала университетская биржа труда для студентов 14:21
Скрытый текст найден на свитках Мертвого моря 14:21
В Москве задержан пожилой москвич, пытавшийся взломать банкомат 14:20
Омский микроминиатюрист создал защитные маски для насекомых 14:20
Риз Уизерспун сыграет в "Блондинке в законе 3" 14:15
Мощный кроссовер Audi SQ8 традиционно оказался дешевле конкурентов 14:14
Ученый прокомментировал видео с болидом в Сибири 14:11
Медведев призвал "ЕР" обратить внимание на проблемы с выплатами медикам 14:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за пандемии
Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за пандемии
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
19.05.2020 14:09
Проект: В регионах

Сотрудники Нововоронежской АЭС отправили послание в 2045 год

Сотрудники Нововоронежской АЭС приняли участие в масштабной эколого-патриотической акции "Великая Победа и "Зеленая Весна": гордимся прошлым - ответственны перед будущим".
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

В рамках акции руководители и работники атомной станции, организация молодых атомщиков, Совет ветеранов Нововоронежской АЭС присылали свои напутствия и пожелания будущему поколению. Из всех предложений было сформировано единое обращение, которое, наряду с другими, будет заложено в Капсулу времени. Закладка Капсулы пройдет в День эколога - 5 июня. Ее передадут на хранение в Минприроды России. Вскроют Капсулу 9 мая 2045 году - в день празднования столетия Великой Победы.

Основные темы обращения: сохранение памяти о героическом подвиге наших предков, повышение экологической культуры населения, содействие устойчивому экологическому развитию страны.

Фото: Нововоронежская АЭС
Нововоронежская АЭС бесперебойно снабжает энергией Воронежскую область

"Надеемся, Вы - будущие жители Земли - не забываете правило Маленького Принца: "Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету". Мы верим, вы стали добрее, сильнее, мудрее нас и смогли не только сохранить, а приумножить все лучшее, что получили в наследство", - говорится в послании потомкам.

Организаторами акции выступили Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны природы", Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского, при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Отправить сообщение в 2045 год могут организации, постоянно принимающие участие в ежегодном экологическом субботнике "Зеленая весна".

Напомним, в субботнике "Зеленая весна" Нововоронежская АЭС принимает участие шесть лет. Экология и охрана окружающей среды - одно из приоритетных направлений деятельности атомной станции. Отделом охраны окружающей среды регулярно проводятся мониторинги, организуются экологические субботники, встречи с дошколятами и школьниками. Основная цель таких бесед - воспитание бережного отношения к природе и окружающему миру.

В 2019 году атомная станция направила свыше 23 млн. рублей на обеспечение экологической безопасности и охрану окружающей среды.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин напомнил о разрушительных последствиях попустительства национализму
В ГД внесены поправки о наказании за преступления против пенсионеров
В Минздраве озвучили прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Сенатор: Японские политики оказались жертвами самообмана в вопросе Курил
За сутки в России подтверждено 9263 случая COVID-19 в 83 регионах