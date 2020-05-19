Спрос на аренду квартир в Москве упал на 70 процентов

Активность арендаторов квартир в начале мая в старых границах Москвы сократилась на 72 процента по сравнению с таким же периодом прошлого года. Такой обвал вызван пандемией коронавируса и режимом самоизоляции, причем после его окончания рынок вряд ли быстро восстановится.

Такие выводы следуют из исследования риелторской компании "Инком-Недвижимость". Там отметили, что в сложившейся ситуации арендодатели стараются сохранить прежних жильцов и предлагают им временные скидки до 20 процентов от арендной платы. Также на пониженные ставки в первые месяцы аренды могут рассчитывать те, кто находится в поисках временного жилья.

"В дальнейшем арендодатели планируют вернуться к докризисным ценам", - отмечает замдиректора департамента аренды квартир компании Оксана Полякова. По ее словам, арендодатели также нередко дают жильцам арендные каникулы при условии ремонта квартиры - на это идут 11 процентов наймодателей.