В московских детских садах начали спрашивать о планах на лето

Московские детские сады начали опрашивать родителей о планах детей на лето. Опрос родителей дошколят о планах на лето - традиционен в середине мая, он позволяет сформировать группы, которые планируют посещать летом дошкольное учреждение.

"Пока нет информации, когда детские сады вернутся к привычному графику работы, - рассказали "РГ" в пресс-службе департамента образования и науки города. - На всех этапах снятия ограничений по коронавирусу столичные образовательные организации будут неукоснительно выполнять рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению санитарной безопасности."

В соответствии с Указом мэра Москвы открыты дежурные группы численностью до 12 человек для учащихся 1-4 классов и воспитанников дошкольных групп, чьи родители в силу производственной необходимости находятся на работе.

В образовательных организациях, на базе которых они работают, созданы все необходимые условия для профилактики заболеваний: детям ежедневно измеряют температуру и следят за их самочувствием, в помещениях регулярно проводится уборка и проветривание, а также используются бактерицидные лампы закрытого типа, которые абсолютно безопасны для детей.