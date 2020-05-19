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19.05.2020 11:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В московских лесах появились первые зайчата

Текст: Ирина Огилько

В парках на востоке, северо-западе и на юге столицы начали появляться первые выводки зайчат. В этом году из-за запрета горожанам посещать парки, популяция зайцев-русаков, занесенных в Красную книгу Москвы, может быть увеличена. Об этом "РГ" сообщили в Мосприроде.

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Заячий молодняк обнаружили специалисты Мосприроды в природно-исторических парках "Измайлово" и "Тушинский", в Алешкинском лесу, на природных территориях "Битцевский лес".

- Зайцы-русаки обитают на многих природных территориях Москвы, ведь этим зверькам для комфортной жизни хватает относительно небольшого пространства, - пояснили специалисты. - В мае появляются на свет первые зайчата. Малышей мама оставляет одних, чтобы не привлекать к ним лишнего внимания, по мере необходимости она возвращается, чтобы покормить. Поэтому в лесу не стоит подходить и пытаться взять в руки "потерянных" зайчат. За сезон у одной самки может быть до трех выводков.

Этой весной в парках Москвы действуют ограничения на посещение, что значительно снижает фактор беспокойства для диких животных. "Надеемся, что зайчата благополучно подрастут и увеличат популяцию русаков, которые сейчас занесены в Красную книгу Москвы", - сказали специалисты.

Фото: Пресс-служба Московского зоопаркаРИА Новости
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Как отметили экологи, прозвище "косой" появилось у зайцев из-за того, что они могут смотреть вперед, только повернув голову. Взрослые особи благодаря сильным задним лапам могут развивать скорость до 60 км/ч, но только на короткие дистанции. После стремительного рывка заяц либо затаивается, либо на более низкой скорости путает следы с помощью резких скачков в стороны. Задними лапами заяц может нанести сильный удар обидчику.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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