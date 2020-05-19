В Москве и области уровень циркуляции коронавируса упал в 4-5 раз

"Мы видим увеличение объема тестирования населения, увеличивается количество тестов, но в то же самое время мы не видим в последнее время роста числа инфицированных. Свидетельство это, скорее всего, тому, что уровень циркуляции вируса среди населения падает", - заявил он.

Данные получены по итогам тестирования 90 тысяч человек в городе и области.

"Мы протестировали сегодня как референс-центр по Москве порядка 90 тыс. населения Москвы и Московской области, мы можем говорить о том, что за последнюю неделю уровень циркуляции коронавируса среди населения по числу выявленных упал практически в четыре- пять раз и по сегодняшнему дню составляет в Москве 2,6%, а по Московской области - 3,8 и 3,9, а было 12-14%", - сказал глава ЦНИИ.

Тем не менее, по мнению Акимкина возможны всплески заболеваемости, но они не бдут критичными.

"После майских праздников мы все-таки увидим тот эффект от самоизоляции, который мы сегодня наблюдаем, - считает он. - Я думаю, что он усилится и усилится по целому ряду позиций, потому что, на мой взгляд, все равно мерилом между уровнем заболеваемости, уровнем инфицированности и объемом циркуляции вируса является тот иммунитет, который возникает сегодня".