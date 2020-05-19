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19.05.2020 12:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве и Подмосковье заработала ночная доставка продуктов

Текст: Ирина Рыбникова

Пообещали семье блины на завтрак, а поздно вечером обнаружили, что в доме нет молока? Захотелось перекусить между сериями полуночного сериала? Решили первым поздравить любимую с днем рождения и подарить ей тортик ровно в полночь? Все это теперь - проблема. В столичном регионе заработала ночная доставка продуктов.

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Услугу предоставляет сервис Яндекс.Лавка, который уже перевел девять своих точек в Москве и области на круглосуточную работу. В зоне их экспресс-доставки проживают порядка трех миллионов человек. К концу весны, обещают разработчики, круглосуточная доставка будет доступна полуночникам по всей Москве, а летом сервис в полной мне смогут оценить и жители Санкт-Петербурга.

Минимального заказа нет - привезут даже один пакет молока. И ночью на дорогах меньше машин, поэтому ночные зоны доставки будут вдвое больше дневных. Как уточнили "РГ" в пресс-службе Яндекса, среднее время доставки с момента заказа составляет 25-30 минут. Чаще всего в ночное время граждане заказывают кофе, энергетики, закуски для вечеринки и ингредиенты для популярных коктейлей. Сервис даже собрал самые популярные заказы в отдельный раздел "Бессонница", который включается после полуночи.

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