В институте Генплана Москвы рассматривается возможность создания двух новых крупных железнодорожных вокзалов - Южного и Восточного. Об этом сообщил заместитель руководителя транспортно-инженерного центра Института Генплана Москвы Денис Власов.

Новых железнодорожных вокзалов в Москве не строили с начала ХХ века - последним построен еще в 1902 году Савеловский вокзал. Всего сейчас девять железнодорожных вокзалов. Эксперты утверждают: больше всего не хватает пересадочных узлов на южном и восточном направлениях. Курский вокзал, с которого поезда идут на Нижний Новгород, Ижевск, Волгоград, Кисловодск, Адлер, Белгород и другие южные города, один из самых загруженных. Лишь за последний год его пассажиропоток вырос на 11% - до 5,56 млн человек. На Казанском вокзале пассажиропоток за год увеличился на 8% - с 6,6 до 7,11 млн. На их фоне Павелецкий вокзал выглядит "недозагруженным" со своими 1,60 млн пассажиров. Их число, кстати, за год незначительно, но уменьшилось - на 2%. Именно на базе Павелецкого вокзала и мог бы, по мнению специалистов, сформироваться Южный вокзал. На него можно перевести все дальние маршруты южного направления, для этого есть и техническая возможность, и площадь.

В пресс-службе РЖД не исключают: учитывая специализацию южного направления преимущественно под пассажирское движение, часть поездов дальнего следования, прибывающих с южных и восточных направлений, в будущем могут быть переключены на Павелецкий вокзал и другие перспективные ТПУ, варианты развития в настоящее время прорабатываются.