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19.05.2020 08:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Две пациентки старше 100 лет выписаны из московской больницы после COVID-19

Текст: Сергей Жуков
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В Москве от коронавируса вылечились две женщины, которым больше 100 лет. Их уже выписали из городской клинической больницы №52 и перевели на реабилитацию в госпиталь для ветеранов войн №2, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

Главный врач ГКБ №52 Марьяна Лысенко заявила, что коронавирус представляет особую опасность для старшего поколения - для людей старше 65 лет. "С возрастом ослабевает иммунная система, накапливаются сопутствующие болезни, усугубляющие течение инфекционного заболевания. Несмотря на все ограничительные мероприятия и режим самоизоляции, инфекция все же иногда добирается до самых пожилых москвичей. Однако я рада сообщить, что две пациентки старше 100 лет благополучно выписаны из нашей больницы и продолжат наблюдение в реабилитационном стационаре", - отметила Лысенко.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Лысенко рассказала, что у одной из пациенток, кроме коронавирусной инфекции, имелся целый комплекс сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта, почек, опорно-двигательного аппарата. При поступлении была диагностирована двусторонняя пневмония и коронавирусная инфекция COVID-19, среднетяжелая форма.

Женщина провела в стационаре 14 дней, из них в отделении реанимации и интенсивной терапии - всего сутки. По мнению главврача, вылечить коронавирусную инфекцию у москвички преклонного возраста позволила сложная схема терапии с применением антибактериальных, антивирусных препаратов, антикоагулянтов и биологической терапии.

Вторая пациентка - ветеран Великой Отечественной войны. Врачам удалось стабилизировать ее состояние еще быстрее и без интенсивной терапии. Хотя хронических заболеваний тоже хватает, организм пациентки довольно быстро справился с коронавирусом.

По данным СМИ, до настоящего момента самым пожилым пациентом, которому удалось победить коронавирус, считается 101-летний итальянец, житель города Римини 1919 года рождения. Он появился на свет в разгар пандемии гриппа - "испанки". С одной из пациенток ГКБ №52 они ровесники.

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