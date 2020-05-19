В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 75 пациентов от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. У всех была пневмония и положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Оперштаб в очередной раз напоминает: при любых симптомах ОРВИ нужно оставаться дома и не заниматься самолечением. "Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих, вызовите врача на дом", призывают доктора.