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19.05.2020 20:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве спасли провалившуюся в строительную яму собаку

Текст: Ирина Огилько
Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуация и пожарной безопасности Москвы. Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуация и пожарной безопасности Москвы.
Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуация и пожарной безопасности Москвы.

Сегодня на западе столицы спасатели вытащили собаку из строительного котлована на Филёвском бульваре. Об этом сообщает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуация и пожарной безопасности.

Спасатели вытащили упавшую с Пречистенской набережной собаку

Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента, инцидент случился во время выгула животного. Собака, бегая за палкой, упала в строительную яму. Хозяева не смогли самостоятельно достать пса и позвонили в службу спасения. На место оперативно прибыла дежурная смена аварийно-спасательного отряда №6. С помощью штурмовой лестницы спасатели спустились в яму, специальным оборудованием закрепили животное и достали собаку. Животное не пострадало.

Отмечается, что при оказании помощи спасатели соблюдали санитарные нормы, а вот хозяева собаки - нет.

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