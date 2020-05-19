В Москве спасли провалившуюся в строительную яму собаку

Сегодня на западе столицы спасатели вытащили собаку из строительного котлована на Филёвском бульваре. Об этом сообщает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуация и пожарной безопасности.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента, инцидент случился во время выгула животного. Собака, бегая за палкой, упала в строительную яму. Хозяева не смогли самостоятельно достать пса и позвонили в службу спасения. На место оперативно прибыла дежурная смена аварийно-спасательного отряда №6. С помощью штурмовой лестницы спасатели спустились в яму, специальным оборудованием закрепили животное и достали собаку. Животное не пострадало.

Отмечается, что при оказании помощи спасатели соблюдали санитарные нормы, а вот хозяева собаки - нет.