В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве с продажей масок

Пандемия показалась благоприятным предлогом для осуществления мошеннических сделок.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве при участии Росгвардии задержали мужчину по подозрению в хищении денег, предназначенных для приобретения медицинских масок.

Полицейским стало известно, что злоумышленник от имени юридического лица заключил с одной из столичных организаций договор о продаже 12 миллионов медицинских масок на сумму свыше 223 миллионов рублей. Аферист пообещал выполнить заказ за три дня при условии стопроцентной предоплаты. Заказчик перечислил деньги, но медицинские маски не получил.

Сотрудники полиции задержали мошенника в Московской области. Мужчина подозревается в совершении аналогичного преступления на территории другого региона и уже находится под домашним арестом.

При обыске полицейские обнаружили печати, ноутбуки, мобильные телефоны, деньги и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.