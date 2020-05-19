В Москве задержан пожилой москвич, пытавшийся взломать банкомат

Сотрудники полиции задержали в Москве 60-летнего москвича, который при помощи инструментов пытался взломать банкомат в одном из банковских офисов.

Как сообщили в пресс-службе УВД по Центральному административному округу, инцидент произошел в районе Таганки.

В дежурную часть позвонили сотрудники охраны кредитного учреждения и сообщили о взломе банкомата в офисе самообслуживания на Марксистской улице.

Сотрудник полиции, прибывшее на место происшествия, установили, что взломщик, используя принесенные с собой инструменты, попытался вскрыть замок на нижней части банкомата, в котором находилось более 1 млн рублей. Из-за сработавшей сигнализации мужчина бросил попытки взлома и убежал.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Таганской улице задержали подозреваемого - 60-летнего москвича", - сообщили в столичной полиции.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и 158 УК РФ "Кража". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.