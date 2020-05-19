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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В обнинском медцентре радиологии произошел взрыв

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

В Обнинске Калужской области в медицинском центре радиологии произошел хлопок газа. В результате ЧП пострадал один человек, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального главка МЧС.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу/ТАСС
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Сразу же после получения информации о хлопке в медицинском радиологическом центре в Обнинске на место выехали спасатели. Выяснилось, что в химической лаборатории на пятом этаже произошел хлопок неопасного газа.

Лаборатория - комната площадью девять квадратных метров, от взрыва повреждены оконные и дверные проемы, горения не было. Пострадавший эвакуирован в машину скорой помощи.

Как уточнил "РГ" источник в правоохранительных органах региона, пострадавший получил ожоги. Случившееся в радиологическом центре угрозы для жителей Обнинска не представляет. Причины ЧП выясняются.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область

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