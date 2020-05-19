В обнинском медцентре радиологии произошел взрыв

В Обнинске Калужской области в медицинском центре радиологии произошел хлопок газа. В результате ЧП пострадал один человек, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сразу же после получения информации о хлопке в медицинском радиологическом центре в Обнинске на место выехали спасатели. Выяснилось, что в химической лаборатории на пятом этаже произошел хлопок неопасного газа.

Лаборатория - комната площадью девять квадратных метров, от взрыва повреждены оконные и дверные проемы, горения не было. Пострадавший эвакуирован в машину скорой помощи.

Как уточнил "РГ" источник в правоохранительных органах региона, пострадавший получил ожоги. Случившееся в радиологическом центре угрозы для жителей Обнинска не представляет. Причины ЧП выясняются.