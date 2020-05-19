В Подмосковье задержана женщина, подозреваемая в убийстве младенца

В подмосковной Коломне сотрудники полиции задержали 24-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве 9-месячного сына, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее сообщалось, что 16 мая супруг женщины вернувшись после работы домой, нашел в кроватке тело ребенка. Матери в квартире не было. Приехавшие на место ЧП сотрудники полиции установили, что, по предварительной версии, младенец умер от удушения.

Петрова рассказала, что сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Коломенскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение 24-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве ребенка. Женщина доставлена в отдел полиции. В ближайшее время она будет передана в следственные органы, подчеркнула Петрова.