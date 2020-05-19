В Смоленске задержан начальник исправительного центра ФСИН

В Смоленске задержан начальник исправительного центра колонии № 1. Его подозревают в покушении на мошенничество.

- По версии следствия, подозреваемый намеревался похитить 150 тысяч рублей под предлогом решения вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного, - рассказала представитель регионального управления СКР Наталья Зуева.

При получении денег от знакомых преступника начальник пенитенциарного учреждения был задержан сотрудниками ФСБ. Против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество с использованием служебного положения)