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19.05.2020 09:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: Пьяный мужчина открыл стрельбу из окна дома в Москве

Текст: Михаил Фалалеев

Стрельбой закончились дружеские посиделки в Москве на улице Малышева. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в квартире, из которой велась стрельба, двое мужчин употребляли спиртное. Во время застолья один из них достал охолощенное оружие и произвел несколько выстрелов из окна.

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Прохожие вызвали полицию и стрелка задержали. Пострадавших нет. Пока проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Скорее всего, стрелявший мужчина будет привлечен к административной ответственности, а охолощенное оружие - автомат Калашникова, приспособленный для стрельбы только холостыми имитационными патронами, - изымут.

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