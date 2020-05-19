Видео: Пьяный мужчина открыл стрельбу из окна дома в Москве

Стрельбой закончились дружеские посиделки в Москве на улице Малышева. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в квартире, из которой велась стрельба, двое мужчин употребляли спиртное. Во время застолья один из них достал охолощенное оружие и произвел несколько выстрелов из окна.

Прохожие вызвали полицию и стрелка задержали. Пострадавших нет. Пока проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Скорее всего, стрелявший мужчина будет привлечен к административной ответственности, а охолощенное оружие - автомат Калашникова, приспособленный для стрельбы только холостыми имитационными патронами, - изымут.