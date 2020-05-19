Жителям Тверской области бесплатно раздают землю под посадку картофеля

В Тверской области в помощь людям, потерявшим из-за пандемии коронавируса заработки, бесплатно раздают картофельные наделы.

- Сейчас многие оказались в сложном положении, у людей появилась тревога. Мы вспомнили, что раньше огороды пользовались большой популярностью, да и сейчас жители многоквартирных домов частенько обращаются к нам с просьбой выделить надел под картошку. Вот и решили помочь селянам - чтобы их поддержать, чтобы была уверенность в завтрашнем дне. Ведь картошку не зря называют вторым хлебом,- пояснил "РГ" глава администрации Каблуковского сельского поселения Дмитрий Керданов.

Земля предоставляется во временное пользование, бесплатно и без оформления документов - достаточно прийти в администрацию сельского поселения и написать заявление. Под эти огороды выделены участки, не используемые в сельскохозяйственном обороте - например, рядом с линиями электропередачи.

Администрация сельского поселения за свой счет распахала около гектара земли рядом с центральной усадьбой Савватьево и чуть больше - в районе села Рождествено. Людям предлагают по шесть-восемь соток, плюс бесплатный посадочный материал. Только и остается, что посадить да вырастить.

- С дачами хлопотно, да и не у всех они сегодня есть, а тут - бери и свободно пользуйся. Нам тоже хорошо - земля работает, не зарастает сорняками, - рассуждает глава администрации. По словам Дмитрия Керданова, автобус к ним ходит регулярно, от остановки до огородов - всего метров 500.

Земля предоставляется во временное пользование, но отбирать ее без особых причин никто не собирается. Причина этому может быть только одна - если эти сотки когда-нибудь понадобятся под индивидуальное жилищное строительство.

Тем временем

Власти Костромской области также выдают жителям бесплатные земельные участки для выращивания картофеля и овощей на неограниченный срок. Они разрешили костромичам бесплатно пользоваться невостребованными землями для разбивки огородов. Во всех муниципалитетах сформировали перечни свободных земель, пригодных для земледелия. Власти уточнили, что выбранные земельные участки предоставляются безвозмездно и без юридического оформления прав на землю. единственное условие - получатели должны выращивать на них овощи для своей семьи, а не на продажу. На сегодняшний день во всех районах области сформировано 632 участка общей площадью 2157 гектаров. Перечни участков и порядок обращения граждан размещены на официальных сайтах всех муниципалитетов региона.

Подготовила Анна Скудаева