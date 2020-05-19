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АО "Восточный порт" внедрил уникальные системы защиты от угольной пыли

Текст: Вадим Иванский
Крупнейший в России специализированный терминал по перевалке угля АО "Восточный Порт" завершил испытания новой мобильной системы всесезонного пылеподавления и вводит ее в постоянную эксплуатацию, сообщила пресс-служба предприятия.
Фото: Пресс-служба АО "Восточный порт" Фото: Пресс-служба АО "Восточный порт"
Фото: Пресс-служба АО "Восточный порт"

Система, состоящая из двух самоходных портальных комплексов (СПК), изготовленных по спецзаказу компании, не имеет аналогов в мире - она может работать в морозы, когда при низкой влажности и сильных ветрах угольная пыль распространяется активнее всего.

Испытания стартовали в конце 2019 года: СПК поставили на рельсы, проложенные по складской территории специализированного перегрузочного комплекса (ППК-3), где находятся четыре склада общей площадью 120 тысяч квадратных метров и вместимостью 600 тысяч тонн угля. Комплексы движутся по тем же путям, что и большие специализированные машины терминала - стакеры и реклаймеры. СПК оснащены четырьмя мощными снегогенераторами, способными за час покрыть всю немалую площадь складов плотным слоем снега. Работать комплексы могут и теплое время года, орошая территорию водой.

- На сегодняшний день наша технология мобильного всесезонного пылеподавления является самой эффективной в обеспечении закрытой перевалки угля, поскольку позволяет быстро и равномерно создавать снежное или водяное покрытие штабелей угля на всей площади склада, даже в труднодоступных местах. При ее использовании нет рисков самовозгорания угля, неизбежных при хранении в закрытых складах, - отметил начальник отдела механизации АО "Восточный Порт" Максим Бородей.

Доказавшую эффективность систему АО "Восточный Порт" намерен "дублировать" - установить еще два СПК на территории складов Третьей очереди специализированного угольного комплекса, занимающих 160 тысяч "квадратов" и вмещающих 800 тысяч тонн угля.

Стоимость системы 300 миллионов рублей, и это только часть недавних вложений стивидора в экологическое оборудование. Так, еще 140 миллионов было инвестировано в модернизацию системы аспирации - установку двух новейших пылеулавливающих установок, которые также были разработаны специально для АО "Восточный порт".

Установки чистят воздух на узловых пересыпных станциях, где уголь перемещается с одной закрытой конвейерной линии на другую. Наблюдения показывают, что благодаря внедрению оборудования, степень очистки воздуха выросла до 98-99 процентов. За год аспирационные установки очищают до 720 миллионов кубометров.

В целом, отмечают специалисты аккредитованной санитарно-экологической лаборатории (СЭЛ) АО "Восточный Порт", которые ведут постоянный мониторинг, показатели качества воздуха в зонах погрузки угля и на границах санитарно-защитных зон порта в районе поселка Врангель, в I квартале 2020 года находились в пределах нормативов.

Сотрудники лаборатории отобрали 1110 проб для анализа по таким показателям, как взвешенные вещества, угольная пыль и других. Превышения их предельно-допустимой концентрации зафиксировано не было. Более того, по словам директора по вопросам охраны окружающей среды АО "Восточный Порт" Галины Маслаковой, среднемесячный показатель содержания пыли в атмосферном воздухе в санитарно-защитной зоне наших производственных комплексов был на 30 процентов ниже норматива.

Справка "РГ"

С 2018 года АО "Восточный Порт" реализует собственную комплексную экологическую программу. Общая сумма инвестиций в экологические мероприятия уже составила 5,8 миллиарда рублей, в 2020-м вложения превысят 1,7 миллиарда. Предприятие целенаправленно выстраивает многоуровневую систему пылеподавления, которая будет работать круглый год.

Пресс-релиз предоставлен АО "Восточный порт"

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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