Депутата думы Уссурийска заподозрили в избиении сотрудницы аппарата

Депутат городской думы Уссурийска во вторник напал на сотрудницу аппарата во время проведения заседания постоянных депутатских комиссий, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию пресс-службы представительного органа муниципалитета.

Там отметили, что женщина обратилась в травмпункт, где зафиксировала побои, а также направила заявление в правоохранительные органы. Факт поступления заявления в полиции подтвердили.

Депутата уже уличали в недостойном поведении. В марте он оскорбил члена молодежного совета и его мать. Члены депутатской комиссии рекомендовали ему извиниться.