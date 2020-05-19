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19.05.2020 09:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине мэра Охи снова уличили в браконьерстве

Текст: Артем Красиков
iStock iStock
iStock

В Сахалинской области мэра города Оха Сергея Гусева уличили в браконьерстве при охоте на уток, сообщает "Пятый канал".

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Его вместе с другим охотником остановили инспекторы в районе залива Байкал. В лодке обнаружено несколько десятков уток, в том числе самок, которых в данное время отстреливать запрещено.

По словам самого чиновника, он ничего не нарушал и самок не убивал.

"Инспекторы составили протокол, за нарушение предусмотрен штраф. Самок я не стрелял, я забирал человека, это, возможно, были его утки. Все требования охоты я выполнил. Перестрел произошел в результате добора подранков", - сказал мэр.

Охота в районе разрешена с 15 по 24 мая. В день одному человеку можно подстрелить два гуся и пять селезней.

Отмечается также, что три года назад Сергей Гусев уже попадался на нарушении правил охоты. Вместе с группой людей он добывал птиц до официального открытия сезона. За это его на год лишили права охотиться.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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