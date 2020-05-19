Строительство канатной дороги на Сахалине взято под контроль

До 1 июля аппарат полпреда в ДФО должен разобраться в ситуации, связанной со строительством подвесной канатной дороги на гору Красная в ТОР "Горный воздух" в Сахалинской области и доложить о принятых мерах. Такое поручение дал зампред правительства - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Во время своей рабочей поездки в Сахалинскую область в феврале этого года вице-премьер давал поручения правительству Сахалинской области, Ростехнадзору, Корпорации развития Дальнего Востока и "СТК "Горный воздух" проработать вопросы, связанные с реализацией проекта по строительству канатной дороги на гору Красная, и до 1 мая устранить все нарушения, связанные с несогласованностью проектной документации.

В аппарат полпредства ДФО поступили данные о проверках проекта "СТК "Горный воздух" по строительству подвесной канатной дороги, проведенных Сахалинским территориальным управлением Ростехнадзора. Ряд нарушений не позволяет ввести объект в эксплуатацию. Большинство связано с ненадлежащим выполнением нормативных требований и отклонением от проектной документации. Основной объем нарушений устранен, но не нарушения, связанные с осуществлением строительного надзора и контроля. Заказчику строительства Ростехнадзор дал рекомендации, при условии выполнения которых объект может быть введен в эксплуатацию без судебного разбирательства.

"Сахалин может стать курортом мирового уровня. Для этого есть все предпосылки. Но сделано еще недостаточно. Так, в СТК "Горный Воздух" новая канатная дорога на гору Красная должна была быть запущена в январе 2018 года, однако проект не завершен до сих пор. Невыполнение ранее данных поручений свидетельствует о том, что строительство канатной дороги в ТОР "Горный воздух" вышло из-под контроля региональных властей. Учитывая статус объекта и привлечение к реализации проекта бюджетных средств контроль за ситуацией возложен на аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО", - отметил Юрий Трутнев.