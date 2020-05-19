В Бурятии число случаев COVID-19 превысило тысячу

За минувшие сутки коронавирус диагностирован еще 42 людям в Бурятии. Таким образом, он подтвержден уже у 1015 человек.

"Успешно завершили лечение и выписались из больниц 389 человек, умерло шесть человек. Проходят лечение в стационарах 433 пациента, на амбулаторном лечении, в пансионате 187 человек", - сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Там отметили, что из 42 новых случаев COVID-19 пятеро человек прибыли из других регионов, шестеро - из числа вахтовиков, находящихся на обсервации.

В реанимации находятся 18 взрослых, в том числе трое на ИВЛ, из них двое старше 65 лет.

Справка "РГ"

По данным на утро 19 мая, в России выявлено 290678 случаев коронавируса. 70209 человек из этого числа выздоровели, 2772 скончались.