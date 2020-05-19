В Хэйхэ выдана первая ссуда для создания предприятия

В Хэйхэской части Хэйлунцзянской пилотной зоны свободной торговли состоялась церемония выдачи обеспеченной ссуды для жителей пограничных районов на цели создания предприятия.

Первые девять жителей города, успешно завершив соответствующие процедуры оформления, получили в отделении Банка Лунцзян в городе Хэйхэ банковские ссуды в размере 1,08 миллиона юаней.

Данная ссуда - первый в провинции Хэйлунцзян финансовый продукт, который предназначен для жителей приграничных районов. Он должен сыграть позитивную роль в ускорении развития трансграничной торговли с Россией.