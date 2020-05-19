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19.05.2020 07:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Магадане паспорт РФ получила участница Великой Отечественной войны

Текст: Анна Бондаренко

В Магаданской области полицейские вручили паспорт гражданина России 90-летней участнице Великой Отечественной войны Анастасии Алексеевне Шафи, которая накануне получила российское гражданство, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Фото: Евгения Цинклер / РГ
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Как отмечают в ведомстве, учитывая возраст заявительницы, вопрос был рассмотрен сотрудниками Управления по вопросам миграции в максимально короткий срок. Паспорт вручили под гимн Российской Федерации.

К началу войны в 1941 году Анастасии еще не исполнилось 12 лет, она жила в небольшой деревне в Курской области. Девочка была одной из тех, кто помогал партизанам, скрывавшимся в лесу возле оккупированной деревни, прячась от немцев, тайком носила им еду. Анастасия Алексеевна помнит, как несколько раз чудом спаслась от гибели, о своих бесстрашных друзьях - мальчишках, не побоявшихся бросить гранату в здание, занятое фашистами. Однажды она сумела выгнать из дома оккупанта, пытавшегося обидеть овдовевшую мать. Приходилось ей, как и многим детям в те годы, выполнять тяжелую мужскую работу: рыть окопы, зимой чистить от снега дороги для проходившей в сторону линии фронта боевой советской техники.

После войны она уехала в Донецкую область, где жила до 2016 года, а затем вернулась в Россию, где обосновались ее дети, внуки и правнуки.

Общество Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область

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