В Приморье медвежонок-сирота прибился к туристам

В Центре реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") поселился еще один гималайский медвежонок, сообщили сотрудники центра в Instagram.

Малыш прибился к палаточному лагерю туристов-байдарочников в Тернейском районе края, и люди привезли медвежонка в центр. Как считают зоозащитники, он явно остался без мамы, в противном случае подобной ситуации не произошло бы.

"Это самочка гималайского медведя, умерено упитанная, без каких-либо травм. У нее отличный аппетит, вполне возможно, что некоторое время была голодной. Сейчас она адаптируется к новым условиям в одиночестве, но скоро мы ее познакомим с собратьями", - говорится на странице центра.

"Собратьев" в центре достаточно - "девочка" стала 13-м медвежонком, обитающим в центре. Лесные сирот находят в разных районах края. Так, в апреле сразу двух гималайских медвежат обнаружили в Шкотовском районе Приморья в коробке, стоящей на обочине дороги. Еще раньше тоже двоих животных неизвестные подбросили к дому лесника, еще один медвежонок вышел в поселок Красный Яр, где был отловлен охотоведом.

Вместе с тем, центр просит помощи, чтобы вырастить целых 13 хищников.