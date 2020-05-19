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19.05.2020 03:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Во Владивостоке приземлился вывозной рейс из Таиланда

Текст: Анна Бондаренко

Сегодня во Владивостоке в 06-28 по местному времени приземлился самолет авиакомпании "Россия", совершающий специальный вывозной рейс из Таиланда по маршруту Пхукет - Бангкок - Владивосток - Новосибирск - Москва. Как сообщила пресс-служба правительства Приморья, на борту было 408 человек.

По информации регионального оперативного штаба по коронавирусу, 207 пассажиров - приморцы, остальные следуют транзитом.

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Часть прибывших домой жителей края, а это 46 человек, отправятся в обсерватор "Сахарный ключ" во Владивостоке. Остальных обяжут соблюдать 14-дневный карантин дома.

6 мая посольство РФ в Таиланде предоставило данные о том, что с 1 апреля королевство покинули более 6,3 тысячи россиян. На тот момент в стране оставались 1,7 тысячи граждан РФ, желающих вернуться на родину.

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