Чувашия присоединится к режиму для самозанятых

В Чувашии будет введен налоговый режим для самозанятых. Об этом заявил врио главы республики Олег Николаев на еженедельном совещании.

По его словам, главой государства приняты серьезные меры поддержки самозанятых граждан. В настоящее время такой режим налогообложения действует в 23 регионах страны, а с 1 июля ввести его сможет каждый субъект.

- В связи с этим поручаю минэкономразвития и минфину Чувашии проработать данный вопрос максимально быстро. В случае необходимости разработать соответствующий законопроект, внести его в Госсовет и принять, если необходимо, в более ускоренном порядке, - заявил Николаев.

Напомним, закон, позволяющий регионам самостоятельно вводить налогообложение для самозанятых, был подписан президентом РФ 1 апреля этого года. Данный режим предоставляет самозанятым право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме. Одним из основных преимуществ режима является налоговая ставка в четыре или шесть процентов на доходы вместо стандартного НДФЛ в 13 процентов.