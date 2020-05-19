Федеральную помощь в период пандемии получат 12500 предприятий Оренбуржья

В Оренбуржье приступили к реализации поручения президента России о выплате субсидий предприятиям малого и среднего бизнеса из отраслей, пострадавших в период пандемии коронавируса. Рассчитывать на федеральную помощь в регионе могут более 12 500 индивидуальных предпринимателей и организаций с общей численностью сотрудников свыше 32 000 человек.

Как уже писала "РГ", в масштабах страны на эти цели из резервного фонда Правительства РФ выделено 81,1 миллиарда рублей. Новой мерой поддержки смогут воспользоваться порядка 970 тысяч субъектов бизнеса. Субсидии предоставляются из расчета один МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника предприятия. Полученные средства можно направить на решение неотложных задач - в том числе на выплату зарплат. Необходимое условие предоставления помощи - сохранение не менее 90 процентов сотрудников от их количества на март текущего года.

О востребованности такого инструмента поддержки говорят цифры. По данным министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области, только за первую неделю мая заявления на выплату федеральных субсидий в налоговые органы подали 1777 предпринимателей региона.

- Для получения субсидии за апрель 2020 года срок подачи заявления определен с 1 по 31 мая 2020 года, за май 2020 года - с 1 по 30 июня 2020 года, - пояснили в ведомстве.

Следует отметить, что денежная помощь не облагается налогами. Первые выплаты поступили уже 18 мая.

Заявление о получении субсидии можно подать через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы или почтой. Для индивидуальных предпринимателей (ИП) к числу работников прибавляется один человек - сам бизнесмен. Если же он не имеет наемных работников, размер субсидии составит 12 130 рублей в месяц.

Справка "РГ"

Для того чтобы сделать механизм предоставления помощи максимально доступным для предпринимателей, на сайте ФНС России создан специальный раздел, где опубликованы меры поддержки бизнеса, попавшего в сложную экономическую ситуацию из-за распространения коронавирусной инфекции https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020.

Подробную информацию о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в период пандемии можно найти также на официальном сайте Росимущества https://www.rosim.ru/activities/rent/support. Кроме того, на этом ресурсе размещены шаблоны заявления субъекта МСП для получения льгот, а также баннер о порядке получения льгот по аренде недвижимости.