Медикам Прикамья перерасчитали допвыплаты за работу с коронавирусом

Минздрав Прикамья пояснил новый порядок дополнительных выплат к заработной плате медицинскому персоналу за работу с инфицированными коронавирусом по федеральному постановлению № 484.

Изменения, по словам министра Оксаны Мелеховой, связаны с уточнениями, которые были внесены 15 мая правительством РФ.

Если раньше выплаты стимулирующего характера в 25, 50 и 80 тысяч рублей (исходя из категории медперсонала) выплачивались за фактически отработанные часы, то сейчас - вне независимости от отработанного времени с больными. К 15 мая данные выплаты к зарплате за лечение пациентов с коронавирусом получили за апрель 1138 медработников Прикамья, общая сумма выплат составила 52,8 миллиона рублей. С учетом нововведений и произведенного в выходные перерасчета, итоговая сумма увеличилась в два раза и составила 105,7 миллиона рублей (выплаты произведены 17 и 18 мая).

- Подчеркну, что данные допвыплаты полагаются только тем сотрудникам, которые непосредственно участвуют в оказании медпомощи инфицированным пациентам - всего 1923 человека, - отметила Оксана Мелехова. - К ним относится медперсонал 11 из 17 больниц, специально подготовленных для лечения граждан с COVID-19, а также прикрепленные к ним бригады скорой помощи.

Дополнительные выплаты медработникам предусмотрены еще по двум документам (федеральному (№ 415) и региональному (№ 206-п) постановлениям). Федеральный документ предусматривает оплату помощи пациентам с COVID-19, а региональный - за помощь пациентам с COVID-19 и пациентам групп риска (прибывшие из других стран и регионов, контактировавшие с заболевшими, пациенты с пневмониями и ОРВИ). По ним также будет произведен перерасчет - ввиду уточнения, за какой объем времени устанавливается выплата, а также ввиду уточнения понятия группа риска: в него помимо медработников, контактировавших с инфицированными, вошел персонал, работающий с ковидным материалом, - лаборанты, рентгенологи и другие. На 18 мая, после проведенного перерасчета, стимулирующие выплаты по постановлению № 415 распространились на 1923 медиков (на 188 больше, чем было), а по постановлению № 206-п - на 2786 медиков и сотрудников скорой помощи (в том числе водителей) - рост почти на 700 человек.

С учетом того, что ряду медработников полагаются допвыплаты сразу по нескольким постановлениям, всего дополнительная поддержка после нововведений была оказана почти трем тысячам медиков Прикамья. Общая сумма доплат за работу в апреле составила 152 миллиона рублей.

- Важно подчеркнуть, что средняя допвыплата к зарплате медперсоналу по региональному постановлению составила около восьми тысяч рублей, по № 415 - 12 тысяч рублей, а по № 484 - около 100 тысяч рублей, - сообщила Оксана Мелехова.

Напомним, в рамках постановления № 415 расчет осуществляется в зависимости от вида медицинской помощи (амбулаторное звено, стационарная помощь, скорая медицинская помощь) и от категории персонала (врач, средний или младший персонал, фельдшер по приему вызова). Процент начисляется в зависимости от категории - 20-100 процентов от среднемесячного дохода за прошлый год.

- В среднем доплата врача составит 31 811 рублей. Это при условии, что врач отработал в стационаре месяц и имел контакт с инфицированным пациентом. На скорой помощи врач получит 25 449 рублей, отработав полный месяц, при этом должен иметь место контакт с ковидным больным. Это главное условие, в соответствии с постановлением правительства РФ, - пояснила министр.

Постановление правительства Пермского края № 206-п предусматривает оплату за фактически отработанный день/сутки. Если больной поступил 5 апреля, а выписан 15 апреля, то оплата будет произведена за каждые сутки госпитализации. По поручению исполняющего обязанности главы Пермского края Дмитрия Махонина постановление расширило категории лиц, получающих стимулирующую выплату: его получит персонал, оказывающий или находящийся около медицинской помощи. Также увеличено количество случаев, за которые медработники могут получить выплату, то есть не только за контакт с ковидным больным, но и за контакт с группой риска (в ней приезжие из других территорий РФ, контактные с ковидными, в том числе болеющие пневмонией и ОРВИ).

При этом суммы надбавок разные. Например, по постановлению № 415 врач, отработавший положенное количество часов в месяц, получит 31 811 рублей. (100 процентов). По постановлению № 484 врач стационара получит 80 тысяч рублей независимо от количества пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией (1 или 20). В скорой помощи по постановлению № 415 врач получит 25 449 рублей, отработав полную смену и имея хотя бы один вызов к пациенту с ковидной инфекцией, а в рамках постановления № 484 - 50 тысяч рублей. Таким образом, в сумме врач скорой может получить стимулирующую выплату более 75 тысяч рублей при выработке месячной нормы времени.