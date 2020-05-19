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19.05.2020 17:30
Проект: В регионах

Медикам Прикамья перерасчитали допвыплаты за работу с коронавирусом

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Минздрав Прикамья пояснил новый порядок дополнительных выплат к заработной плате медицинскому персоналу за работу с инфицированными коронавирусом по федеральному постановлению № 484.
Фото: администрация Пермского края Фото: администрация Пермского края
Фото: администрация Пермского края

Изменения, по словам министра Оксаны Мелеховой, связаны с уточнениями, которые были внесены 15 мая правительством РФ.

Если раньше выплаты стимулирующего характера в 25, 50 и 80 тысяч рублей (исходя из категории медперсонала) выплачивались за фактически отработанные часы, то сейчас - вне независимости от отработанного времени с больными. К 15 мая данные выплаты к зарплате за лечение пациентов с коронавирусом получили за апрель 1138 медработников Прикамья, общая сумма выплат составила 52,8 миллиона рублей. С учетом нововведений и произведенного в выходные перерасчета, итоговая сумма увеличилась в два раза и составила 105,7 миллиона рублей (выплаты произведены 17 и 18 мая).

- Подчеркну, что данные допвыплаты полагаются только тем сотрудникам, которые непосредственно участвуют в оказании медпомощи инфицированным пациентам - всего 1923 человека, - отметила Оксана Мелехова. - К ним относится медперсонал 11 из 17 больниц, специально подготовленных для лечения граждан с COVID-19, а также прикрепленные к ним бригады скорой помощи.

Дополнительные выплаты медработникам предусмотрены еще по двум документам (федеральному (№ 415) и региональному (№ 206-п) постановлениям). Федеральный документ предусматривает оплату помощи пациентам с COVID-19, а региональный - за помощь пациентам с COVID-19 и пациентам групп риска (прибывшие из других стран и регионов, контактировавшие с заболевшими, пациенты с пневмониями и ОРВИ). По ним также будет произведен перерасчет - ввиду уточнения, за какой объем времени устанавливается выплата, а также ввиду уточнения понятия группа риска: в него помимо медработников, контактировавших с инфицированными, вошел персонал, работающий с ковидным материалом, - лаборанты, рентгенологи и другие. На 18 мая, после проведенного перерасчета, стимулирующие выплаты по постановлению № 415 распространились на 1923 медиков (на 188 больше, чем было), а по постановлению № 206-п - на 2786 медиков и сотрудников скорой помощи (в том числе водителей) - рост почти на 700 человек.

С учетом того, что ряду медработников полагаются допвыплаты сразу по нескольким постановлениям, всего дополнительная поддержка после нововведений была оказана почти трем тысячам медиков Прикамья. Общая сумма доплат за работу в апреле составила 152 миллиона рублей.

- Важно подчеркнуть, что средняя допвыплата к зарплате медперсоналу по региональному постановлению составила около восьми тысяч рублей, по № 415 - 12 тысяч рублей, а по № 484 - около 100 тысяч рублей, - сообщила Оксана Мелехова.

Напомним, в рамках постановления № 415 расчет осуществляется в зависимости от вида медицинской помощи (амбулаторное звено, стационарная помощь, скорая медицинская помощь) и от категории персонала (врач, средний или младший персонал, фельдшер по приему вызова). Процент начисляется в зависимости от категории - 20-100 процентов от среднемесячного дохода за прошлый год.

- В среднем доплата врача составит 31 811 рублей. Это при условии, что врач отработал в стационаре месяц и имел контакт с инфицированным пациентом. На скорой помощи врач получит 25 449 рублей, отработав полный месяц, при этом должен иметь место контакт с ковидным больным. Это главное условие, в соответствии с постановлением правительства РФ, - пояснила министр.

Постановление правительства Пермского края № 206-п предусматривает оплату за фактически отработанный день/сутки. Если больной поступил 5 апреля, а выписан 15 апреля, то оплата будет произведена за каждые сутки госпитализации. По поручению исполняющего обязанности главы Пермского края Дмитрия Махонина постановление расширило категории лиц, получающих стимулирующую выплату: его получит персонал, оказывающий или находящийся около медицинской помощи. Также увеличено количество случаев, за которые медработники могут получить выплату, то есть не только за контакт с ковидным больным, но и за контакт с группой риска (в ней приезжие из других территорий РФ, контактные с ковидными, в том числе болеющие пневмонией и ОРВИ).

При этом суммы надбавок разные. Например, по постановлению № 415 врач, отработавший положенное количество часов в месяц, получит 31 811 рублей. (100 процентов). По постановлению № 484 врач стационара получит 80 тысяч рублей независимо от количества пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией (1 или 20). В скорой помощи по постановлению № 415 врач получит 25 449 рублей, отработав полную смену и имея хотя бы один вызов к пациенту с ковидной инфекцией, а в рамках постановления № 484 - 50 тысяч рублей. Таким образом, в сумме врач скорой может получить стимулирующую выплату более 75 тысяч рублей при выработке месячной нормы времени.

Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь ПФО Пермский край Пермский край. Новое время

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