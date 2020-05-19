Оставшиеся без работы нижегородцы ищут новые заработки

В последние месяцы многочисленные эксперты говорят о кризисе рынка труда и о переквалификации в связи с затянувшимся карантином. Мы опросили некоторых нижегородцев и выяснили, какие конкретно новые виды заработков они нашли для себя в этот сложный период.

Координация и посредничество - вот актуальные направления в новых условиях. Так подумала юрист Юлия Кузьмина и не прогадала. Вот уже два месяца она связывает покупателей, курьеров и производителей здоровой фермерской пищи.

- Я создала в соцсети группу, в которой собрала фермеров из области, - рассказала Юлия. - Там можно оставить заявку на доставку экологически чистых мяса, молока, сыра, меда из личных хозяйств. Я нахожу курьеров, контролирую всю цепочку доставки и беру свой небольшой процент за посредничество. Оформилась как самозанятая, так что все законно.

Артист и музыкант Андрей Паньшин продолжил делать то, что ему нравится больше всего, - выступать перед публикой. Но теперь он дает концерты онлайн из своей квартиры. Любой, кто смотрит его трансляцию в соцсетях, может сделать донат: перечислить исполнителю деньги - кто сколько хочет и может.

Его коллега Сергей Смирнов решил пойти немного другим путем:

- Я узнал, что в онлайн-кинотеатры (на сайтах и для смарт-ТВ) можно продать свои концерты, записанные, например в домашней студии. На днях запишу и потом предложу купить, посмотрим, как пойдет.

Особенно востребованными оказались сейчас услуги удаленного консультирования. Бывший менеджер по продаже бытовой техники Андрей Акзигитов понял это, и уже месяц он - тендерный специалист.

- Государство постоянно покупает товары и услуги через тендеры, - пояснил Андрей. - В этом процессе есть масса нюансов, которые я изучал довольно продолжительное время. Задача специалиста по тендерам - помочь поставщикам и госзаказчикам найти нужный тендер, донести до них все подробности.

Яна Туманкова десяток лет проработала в турагентстве. Теперь по понятным причинам нашла новую сферу применения своим коммуникационным навыкам. Сейчас у нее онлайн-магазин по продаже женской, мужской, детской одежды, аксессуаров и косметики. Работает по предоплате 50 процентов.

Те, кто раньше водил нижегородцев по улицам города, теперь устраивают виртуальные туры. Так, Лена Митягина разместила свои экскурсии в записи в закрытом аккаунте Instagram. Посмотреть их можно в любое время, заплатив всего 150 рублей.

Работники ресторанного бизнеса порой находят новое занятие в неожиданных для себя местах.

- Я до декрета работала администратором в ресторане, - поделилась Ирина Петухова. - Из декрета вышла в конце марта этого года, и, понятно, мои услуги не были нужны. Сходила на собеседование в call-центр, прошла тестирование. Моя новая работа мне понравилась с первого же дня: много звонков, разные проблемы - жизнь кипит, в общем. .

Тем временем

В России уже появились профессии онлайн-нянь и мастеров по ремонту техники, консультирующих клиентов удаленно, сообщают сервисы YouDo и Avito. Услуги онлайн-няни, которая будет заниматься с ребенком по видеосвязи, обойдутся от 250 до 750 рублей в час. Дистанционная консультация по ремонту неисправной техники будет стоить в среднем от 700 до 1000 рублей. Аналогичные методы работы освоили косметологи, фитнес-тренеры и другие специалисты. Эксперты прогнозируют, что возрастет спрос и на персональных IT-консультантов, психологов, онлайн-врачей общей практики, социальных работников, логистов.