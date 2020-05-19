Производители автомобилей затягивают пояса

Первый квартал принес легкий рост рынка продаж новых легковых авто в России, но в целом по году ожидается падение минимум на 19 процентов. Это заставляет автопроизводителей принимать меры.

Падение и сокращение

Горьковский автомобильный завод с 19 июня переходит на четырехдневную рабочую неделю, как минимум до 18 декабря. В пресс-службе предприятия связывают меру с падением продаж LCV. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за первые три месяца года продажи легких грузовиков ГАЗа упали на 3 процента (к слову, у УАЗа минус 6 процентов). Напомним, что в конце апреля ГАЗ уже переходил на четырехдневку, но с 12 мая вернулся к полноценному режиму работы.

Кроме того, в качестве вынужденной меры с 22 июня по 5 июля ГАЗ приостановит производство, сотрудники уйдут в корпоративный отпуск, который традиционно проводился в конце июля - начале августа. Время будет потрачено на модернизацию и профилактику производственных мощностей.

А вот АвтоВАЗ, напротив, с 18 мая возобновил производство автомобилей после приостановки, которая началась 29 апреля, сообщает официальный профсоюз компании. С легковыми авто ситуация несколько иная, чем с LCV. "Лада Веста" и "Лада Гранта" расположились на первых двух местах в топ-25 самых популярных у россиян автомобилей в январе - марте 2020 года. Впрочем, и АвтоВАЗ с 29 июня переходит на четырехдневную рабочую неделю ввиду прогнозируемого снижения авторынка в России.

В целом на рынке ожидают значительных темпов сокращения продаж, прежде всего из-за влияния карантинных мер. Самый негативный прогноз - минус 48 процентов.

Неудивительно, что работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться, тем, кто уйдет по собственному желанию, полагается выплата в виде пяти-шести месячных окладов. Профсоюз говорит, что многие работники согласились на такое предложение.

Мартовский рост

Справедливости ради, АЕБ подсчитала, что в марте продажи новых авто опередили показатели прошлого года на четыре процента. Но в агентстве уверены: это не слом тренда, а просто флуктуация и кривая опять пойдет вниз.

- Март оказался сильным месяцем с неожиданным ростом продаж по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Многие бренды в марте даже показали явный рост. Сильное начало, к сожалению, не отражает реальную тенденцию, а скорее связано с ожидаемым из-за ослабления валюты искусственно вызванным повышением мартовских продаж, - считает Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ.

Немудрено, что на таком негативном фоне президент Владимир Путин поручил правительству разработать и внедрить меры поддержки отечественного автопрома, от производства до продажи. В частности, поручения включают: проработку вопроса о переносе срока уплаты автоконцернами утилизационного сбора; стимулирование спроса за счет закупок государством и компаниями с госучастием; поддержка спроса через запуск продаж отечественных автомобилей со скидкой в 10 процентов; выделение дополнительно шести миллиардов рублей на программы льготного автолизинга и семи миллиардов - на программу льготного кредитования покупок отечественных автомобилей.