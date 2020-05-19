Стартовал конкурс по отбору проектов СОНКО

Стартовал прием заявок на участие в ежегодном региональном конкурсе по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). Оператором конкурса является региональное министерство экономического развития и инвестиций.

Напомним, президент призвал федеральное правительство поддержать некоммерческие организации из средств федерального бюджета, предоставить социально ориентированным НКО дополнительные меры поддержки, сопоставимые с теми, которые уже приняты в отношении предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших от последствий эпидемией коронавируса.

Некоммерческий сектор оказывает помощь гражданам, наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции. Поэтому особое внимание будет уделено проектам, направленным на поддержку наиболее пострадавших от пандемии категорий населения, а также на устранение социальных последствий, вызванных пандемией.

По словам министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова, за пять лет объем выделения средств, направляемых СОНКО, увеличился более чем в пять раз.

- Значительно выросли объемы финансовой поддержки некоммерческим организациям, - отметил министр. - В 2016 году на эти цели было выделено всего 8,5 миллиона рублей. В 2019-ом - уже 30 миллионов. В этом году социально ориентированные некоммерческие организации получат грантов на 50 миллионов рублей.

На конкурс принимаются проекты, наиболее актуальные для социальной жизни региона: поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; защита семьи, материнства, отцовства и детства; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка проектов в области культуры и искусства; охрана окружающей среды и защита животных; развитие институтов гражданского общества, ресурсная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций; благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства).

- Конечно, распространение коронавирусной инфекции отрицательно сказалось на деятельности многих сфер экономической деятельности, и на социально-некоммерческих организациях в том числе", - считает руководитель Самарской областной общественной организации защиты животных "Надежда" Амаль Баева. - В это время таким организациям как наша очень нужна правительственная поддержка. Выделение грантов позволит нам не просто содержать брошенных животных и искать им новый дом, но и системно работать с молодежью, проводить профилактические беседы в школах, колледжах и университетах. Рассказывать им об ответственности за братьев наших меньших. Обязательно будет участвовать в конкурсе, и рассчитываем получить нужную нам поддержку.

В начале мая в Самарской области было принято постановление о создании координационного комитета по поддержке инициатив СОНКО в Самарской области. В этом году Совет усилит работа по оказанию консультационной и образовательной поддержки СОНКО.