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19.05.2020 18:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стартовал конкурс по отбору проектов СОНКО

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Стартовал прием заявок на участие в ежегодном региональном конкурсе по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). Оператором конкурса является региональное министерство экономического развития и инвестиций.
Фото: Наталья Горшкова/ РИА Новости Фото: Наталья Горшкова/ РИА Новости
Фото: Наталья Горшкова/ РИА Новости

Напомним, президент призвал федеральное правительство поддержать некоммерческие организации из средств федерального бюджета, предоставить социально ориентированным НКО дополнительные меры поддержки, сопоставимые с теми, которые уже приняты в отношении предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших от последствий эпидемией коронавируса.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Некоммерческий сектор оказывает помощь гражданам, наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции. Поэтому особое внимание будет уделено проектам, направленным на поддержку наиболее пострадавших от пандемии категорий населения, а также на устранение социальных последствий, вызванных пандемией.

По словам министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова, за пять лет объем выделения средств, направляемых СОНКО, увеличился более чем в пять раз.

- Значительно выросли объемы финансовой поддержки некоммерческим организациям, - отметил министр. - В 2016 году на эти цели было выделено всего 8,5 миллиона рублей. В 2019-ом - уже 30 миллионов. В этом году социально ориентированные некоммерческие организации получат грантов на 50 миллионов рублей.

На конкурс принимаются проекты, наиболее актуальные для социальной жизни региона: поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; защита семьи, материнства, отцовства и детства; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка проектов в области культуры и искусства; охрана окружающей среды и защита животных; развитие институтов гражданского общества, ресурсная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций; благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства).

Фото: iStock
В Самарской области торговые и офисные центры получат поддержку

- Конечно, распространение коронавирусной инфекции отрицательно сказалось на деятельности многих сфер экономической деятельности, и на социально-некоммерческих организациях в том числе", - считает руководитель Самарской областной общественной организации защиты животных "Надежда" Амаль Баева. - В это время таким организациям как наша очень нужна правительственная поддержка. Выделение грантов позволит нам не просто содержать брошенных животных и искать им новый дом, но и системно работать с молодежью, проводить профилактические беседы в школах, колледжах и университетах. Рассказывать им об ответственности за братьев наших меньших. Обязательно будет участвовать в конкурсе, и рассчитываем получить нужную нам поддержку.

В начале мая в Самарской области было принято постановление о создании координационного комитета по поддержке инициатив СОНКО в Самарской области. В этом году Совет усилит работа по оказанию консультационной и образовательной поддержки СОНКО.

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