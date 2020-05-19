В Казани накажут сотрудницу полиции, выписавшую штраф без маски

В столице Татарстана сотрудница МВД без маски и перчаток составила на мужчину протокол за отсутствие индивидуальных средств защиты. Местного жителя задержали во время прогулки.

В пресс-службе управления МВД России по Казани сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка. По ее результатам на женщину будет наложено дисциплинарное взыскание.

К слову, в ведомстве заявляют, что личный состав казанской полиции обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты - масками и перчатками, ношение которых в обязательном порядке предусмотрено при общении с гражданами. При этом, ежедневный инструктаж о правилах использования этих средств понятен, по всей видимости, не для всех сотрудников..